Caressa: “Barak è il simbolo della nuova Fiorentina di Italiano. Per i viola prevedo una seconda parte di stagione spumeggiante”

Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato così di Antonin Barak: “E’ il simbolo della nuova Fiorentina di Italiano, che sta giocando un ottimo calcio e ieri non meritava di perdere. I viola si sono imposti per lunghi tratti a San Siro, poi ha perso perché il Milan è una squadra molto compatta che ha imparato a non mollare mai. Ieri Barak ha fatto molto bene, segnando un gol e facendo ottime giocate, ed è appunto il simbolo di una Fiorentina che sta ritrovando gli attaccanti e soprattutto un gioco spumeggiante e spettacolare. Intravedo buoni segnali in vista della seconda parte di stagione”.