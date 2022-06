Caressa: “Due investimenti importanti e la Fiorentina farà grandi cose. Italiano mi piace ma in panchina fa troppe scene”

Sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha stilato il pagellone della stagione appena conclusa, valutando anche la Fiorentina: “Il voto è altissimo, avrei dato 8 in caso di Europa League ma si merita comunque un 7. I viola hanno perso delle occasioni nel finale di campionato, ma è vero anche che hanno perso Vlahovic. Con il serbo la Fiorentina sarebbe arrivata più in alto, ma comunque sono state messe le basi per qualcosa di importante”.

E poi ha aggiunto: “Con un paio di investimenti interessanti aggiunti agli arrivi dell’anno scorso, che ora avranno più esperienza in Italia, la Fiorentina può fare molto bene. Italiano mi piace moltissimo, per gioco e modo di parlare. L’unica cosa che mi sento di consigliargli è di essere meno esagitato in panchina. Capisco la difficoltà di controllarsi quando si è molto emotivi, ma potrebbe diminuire tutte quelle scene che fa”.