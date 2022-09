Caressa: “Fiorentina, dai tempo ai tuoi attaccanti”

Intervenuto all’evento Sisal Tispter, Fabio Caressa, voce di Sky Sport, ha parlato delle varie squadre italiane tra cui anche la Fiorentina. Queste le parole sulla squadra viola riportate da tuttomercatoweb.com:

“La Fiorentina ha cambiato molto e bisogna dargli tempo, soprattutto agli attaccanti che devono fare il loro mestiere e al momento stanno mancando. Anche la Roma ha bisogno di una fase di transizione, ha cambiato molto e sta cambiando modo di giocare. Questo campionato lo cominceremo a giudicare in maniera corretta e prospettiva da gennaio in poi, fino alla pausa per il mondiale sarà complesso dare giudizi sulle squadre”.