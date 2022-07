Caressa: “Jovic e Mandragora sono giocatori giusti per la Serie A. Vi spiego perché la Fiorentina ha scelto Amrabat”

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato il mercato della Fiorentina sul proprio profilo Instagram: “A me piacciono le squadre che fanno mercato razionalmente, e i viola sono una di queste. Mancava una punta ed è arrivato Jovic, uno che ha tutte le caratteristiche per fare bene in Italia. So che i tifosi sono rimasti male per la vicenda Torreira, però è arrivato un giocatore come Mandragora molto strutturato fisicamente, caratteristica che in Italia fa la differenza. Inoltre ha un bel piede, lancia molto bene”.

E poi ha aggiunto: “La scelta poi è ricaduta su Amrabat, che secondo me piace di più per le due fasi. E’ vero che porta un po’ troppo palla, però è bravo a recuperarla e la Fiorentina gioca molto su questo. Inoltre a destra arriverà Dodò, altro giocatore importante. I viola stanno andando nella direzione dell’anno scorso con un mercato intelligente e di spessore”.