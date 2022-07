Caressa: “La Fiorentina di Trapattoni era una squadra fortissima, piena di grandi giocatori. L’unico difetto…”

Analizzando varie formazioni che hanno fatto la storia del calcio, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato sul suo canale YouTube anche della Fiorentina di Trapattoni e Batistuta: “Una squadra che per un periodo rimase anche in testa alla classifica, piena di grandi giocatori. Toldo in porta, Rui Costa, Batistuta, una squadra fortissima. L’unico difetto, se così possiamo dire, è che non riuscì a vincere”.

E poi un commento sulla maglia viola di un’altra stagione, quella 1984/85, viola con banda orizzontale bianca e inserti rossi: “Ci sono tante maglie che mi piacciono della Fiorentina, questa forse è una di quelle che mi piace meno. Considerando tutte le belle maglie che ha avuto la squadra viola, devo dire che questa non mi faceva impazzire”.