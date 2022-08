Caressa: “La Fiorentina mi è piaciuta, ha giocato in velocità contro una Cremonese molto organizzata. Mi hanno colpito due giocatori”

Nello stilare la propria top 11 della settimana, il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato anche di alcuni giocatori della Fiorentina: “Bonaventura è andato molto bene, così come tutta la squadra viola che ha giocato in velocità contro una Cremonese organizzatissima. Mi è piaciuto molto anche Sottil“.

E poi, tornando sull’errore di Radu, ha aggiunto: “Le critiche sono importanti per crescere e vanno usate per farsi un esame di coscienza. Cosa che Radu non ha fatto evidentemente, perché dopo la papera col Bologna non ti puoi ripresentare con un errore così. Uno sbaglio concettuale, perché quel pallone si mette in calcio d’angolo e non si cerca di bloccarlo”.