Caressa: “Milenkovic ha ancora troppi momenti di distrazione. E’ il gradino che gli manca per diventare un grande difensore”

Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sul difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Sicuramente è un difensore difficile da affrontare per gli attaccanti. Al tempo stesso però mi sembra un giocatore che ogni tanto ha ancora delle piccole distrazioni, soprattutto in certi momenti della partita, quando sale un po’ la tensione. E’ il gradino che gli manca per diventare un difensore veramente forte”.