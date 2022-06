Caressa: “Vicario diventerà un portiere importante. Torreira? Ora la Fiorentina dovrà rinforzarsi anche nel suo ruolo…”

Nello stilare la sua Top 11 del campionato appena concluso, sul proprio canale YouTube il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato anche di alcuni giocatori legati alla Fiorentina. A partire da Vicario, tra i portieri monitorati dai viola: “Ha fatto una stagione straordinaria, superiore alle aspettative. Il suo è stato un salto in avanti notevole, credo che possa essere un nome nuovo importante per l’immediato futuro con il cambio di squadra”.

E poi su Torreira: “Mi spiace molto se andrà via, perché è stato decisivo per la Fiorentina. Segnando, ma soprattutto dando fosforo e forza a una squadra che è stata tra le rivelazioni del campionato. I viola dovranno rinforzarsi in attacco e adesso anche a centrocampo, se Torreira andrà davvero via come sembra”.