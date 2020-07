Carla Casini: “Per i terreni a Campi con la Fiorentina c’è stata subito un’intesa trasparente. Sono stati necessari pochi incontri per arrivare all’accordo”

Nel novembre 2018 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella. Un premio alla competenza e alla genialità di Carla Casini, amministratrice delegata di Alma Spa, l’azienda toscana di Capalle leader mondiale nella produzione di moquette agugliata. E’ stata uno dei punti di riferimento nella trattativa con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e il direttore generale Joe Barone interessati all’acquisto dell’area a Campi Bisenzio dove potrebbe nascere il nuovo stadio viola e tante altre realtà sportivo-commerciali ed ha rilasciato una lunga intervista al Brivido Sportivo parlando della trattativa per i terreni di Campi Bisenzio: ” C’è subito stata un’intesa nel modo lineare e trasparente di portare avanti la trattativa. Ci hanno trasmesso da subito l’entusiasmo e la grande voglia di realizzare una bella opera, importante, per la Fiorentina, per i suoi tifosi, per Firenze e per tutta l’area metropolitana. Sono stati necessari pochissimi incontri per arrivare ad un accordo condiviso. Con i Della Valle avevamo firmato un atto di opzione per la realizzazione del centro sportivo, ma la nuova proprietà ha ritenuto più giusto fare una scelta diversa”.

