Carlos Sanchez: “In Italia quando le cose vanno bene c’è un clima fantastico, ma quando vanno male i tifosi sono molto duri”

In un’intervista rilasciata a L’Insider, l’ex calciatore della Fiorentina Carlos Sanchez ha analizzato la sua esperienza a Firenze mettendola a confronto con quella in Inghilterra. Il colombiano attualmente veste la maglia del West Ham. Queste le sue parole: “In Inghilterra mi alleno meno rispetto a quando ero in Italia. Qui il giorno di riposo è una cosa scontata, quando ero alla Fiorentina no. A Firenze, così come in tutta Italia, quando le cose vanno bene l’ambiente è fantastico, ma quando vanno male i tifosi sono molto duri. In Premier c’è un gioco molto più fisico, mentre in Serie A si sta molto più attanti alla fase difensiva”.