Carmagnini a FN: “Sarei d’accordo nel fare parlare gli arbitri al termine degli incontri. Ciò potrebbe permettere ai direttori di gara di ‘giustificare’ i propri operati”

Per un parere su ciò che è successo lo scorso fine settimana ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha incontrato l’ex arbitro Giancarlo Carmagnini. “Designazione diversa da Pasqua domenica scorsa? Si ci poteva stare. Anche perchè per una più tranquilla e “modesta” Fiorentina-Genoa è stato mandato Orsato. Dichiarazioni degli arbitri al termine delle gare? Si, sarei d’accordo con questa innovazione. Le interviste si fanno ai calciatori, ma che sono parte in causa così come un arbitro. Durante i 90 minuti tutti sono carichi di adrenalina, compresi i direttori di gara. Non sto parlando di interviste a bordocampo; però il giorno dopo i direttori di gara potrebbero dare giustificazioni ai propri operati, giusti o sbagliati che siano”.