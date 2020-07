Carmo, il possibile colpo “alla Milenkovic” ma alla Fiorentina serve anche esperienza

Ci sarà molto da valutare anche nel reparto difensivo in vista della prossima stagione: in bilico c’è Milenkovic, per le questioni legate al contratto, ma anche il capitano Pezzella. Tra i possibili volti nuovi invece il nome delle ultime ore è quello di David Carmo, classe ’99, centrale del Braga e da quest’anno nel pieno giro della prima squadra. Calciatore molto alto e longilineo, che ha già esordito in Europa League e nella rosa di Under 20 e 21 del suo paese. Se la Fiorentina dovesse scegliere un giocatore del suo tipo si tratterebbe di una sorta di operazione “alla Milenkovic”, nella speranza di pescare un giovane da far poi sbocciare in casa. Se però lo stesso Milenkovic e Pezzella dovessero lasciare Firenze, è evidente che la sostituzione non potrebbe essere fatta con il buon David Carmo, o almeno non solo con lui.

