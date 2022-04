Carnasciali: “Adesso c’è consapevolezza per l’Europa, ma servirà continuità. I terzini in questa squadra sono avvantaggiati perchè…”

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco cosa ha detto:

“Abbiamo esterni con grandi qualità come Gonzalez, e Sottil quando viene chiamato. I terzini sono così avvantaggiati perché hanno giocatori su cui appoggiarsi. E’ riduttivo parlare di un solo reparto: quest’anno tutti stanno facendo bene. Igor per esempio era tutto un altro giocatore. Non so se è totalmente merito di Italiano o è scattato qualcosa nella testa dei giocatori”.

E ancora: “Lottare per l’Europa ora è possibile. Si spera per il prossimo anno di formare una squadra più attrezzata. Molto dipenderà anche dalle altre, però la Viola ha acquisito consapevolezza. Per il Venezia saranno tutte gare cruciali e verrà a Firenze a fare una gara tosta. La Fiorentina dovrà dare continuità e l’unico risultato a disposizione è la vittoria”.