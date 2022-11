Carnasciali: “Alla Fiorentina servono un difensore e un centrocampista. Ma il mercato di gennaio va fatto con intelligenza”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a TMW Radio, partendo dal mercato: “Non sappiamo come torneranno i giocatori dopo il Mondiale, quindi credo che eventuali acquisti verranno fatti anche in base a quello. Non sarà facile per gli allenatori gestire questo lungo stop, è tutto un grande punto interrogativo. La Fiorentina avrebbe bisogno comunque di un difensore, e anche di un centrocampista. Il mercato di gennaio però non va fatto tanto per fare, ma con intelligenza”.

E poi sulla partita contro il Milan ha aggiunto: “La Fiorentina arriva da cinque vittorie consecutive, mentalmente sta meglio dei rossoneri. I viola andranno a San Siro per fare la partita e provare a vincere, anche se servirà una grande prestazione”.