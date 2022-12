Carnasciali: “Amrabat, Milenkovic e Igor le note positive del 2022. Ecco che regalo vorrei per l’anno nuovo”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a TMW Radio: “A livello di singoli non c’è stato un giocatore che si è distinto più degli altri nel 2022. Se proprio devo trovarne uno allora dico Amrabat, che ha finalmente giocato nel suo ruolo e si è consacrato al Mondiale. Ha fatto vedere che giocatore è, non perdendosi d’animo e crescendo di rendimento. E poi c’è Milenkovic, che nella fase decisiva dello scorso campionato è stato il più continuo insieme alla sorpresa Igor”

E poi ha aggiunto: “Chi invece ha deluso sono gli attaccanti, quello del gol è un problema della Fiorentina da tempo. Spero che tutto il reparto, esterni compresi, possa cominciare a fare la differenza nel 2023. Un bel regalo per l’anno nuovo potrebbe essere la vittoria della Conference League, ma anche riuscire a qualificarci di nuovo in Europa. Dopo la sosta potrebbero esserci delle sorprese e spero che la Fiorentina possa esserlo in positivo”.