Carnasciali: “Conosco Venuti e so che quando sbaglia capisce quello che provano i tifosi. La Fiorentina avrebbe dovuto spendere per portiere e centravanti”

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Bruno per commentare l’attualità della squadra di Vincenzo Italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le critiche sono arrivate da alcune prestazioni sottotono, ma Venuti in rosa è uno di quei giocatori che ci può stare, perché copre qualche buco ai titolari. Lo conosco bene, è davvero tifoso della Fiorentina, quando gioca sente questa pressione. Per questo sente le critiche in modo più marcato. Quando sbaglia capisce ciò che provano i tifosi, ma dà sempre il massimo quando è in campo”.

Su Martinez Quarta: “Si sta prendendo il suo riscatto, ma mi aspetto altri miglioramenti. Può farlo sia fisicamente che nella qualità. Ancora non ha espresso il suo valore al massimo”.

Infine sul mercato: “Quando si costruisce una squadra bisogna puntare prima di tutto sul portiere e sul centravanti, lì devi spendere soldi. Ma questo sta mancando alla Fiorentina. Da quando è andato via Vlahovic manca qualcosa, la squadra ha delle difficoltà a fare gol”.