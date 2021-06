Carnasciali: “Ho fiducia nell’arrivo di Gattuso, vuol dire ci sono programmi seri. Biraghi? Alla Fiorentina ci può stare”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a tuttomercatoweb.com, intervenendo anche su alcuni aspetti della squadra viola. Queste le sue parole: “Mancano dei giocatori, ora servono i fatti e una buona programmazione. L’arrivo di Gattuso mi fa ben sperare, vuol dire ci sono programmi seri. Biraghi? Non ha fatto un buon campionato, come del resto tutta la squadra. Forse è un po’ da ricostruire ma alla Fiorentina ci può stare. L’importante sarà non cedere le certezze di questa rosa”.