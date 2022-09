Carnasciali: “I fischi devono motivare. I giocatori di Serie A devono applicarsi anche per cambiare. Commisso lo capisco a metà”

L’ex calciatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Toscana, in riferimento alla partita di ieri, pareggiata 1-1 contro l’RFS: “I fischi devono motivare, assolutamente. Non è che si può star fermi a pensare solo ai fischi. Ieri la prova è stata insoddisfacente; se avessimo segnato prima, probabilmente avremmo vinto, ci sta. Ranieri risente delle poche prestazioni? Il punto è che, se ti rilassi un attimino, poi può accadere il patatrac“.

Sull’attacco: “Davanti i profili non sono funzionali al gioco di Italiano, ma si sapeva e l’allenatore deve confermarsi e adattarsi. Ormai è facile appellarsi a questo fattore. Come risolvere il problema? Quando uno gioca in Serie A, poi deve essere bravo a cambiare. Non si può essere vincolati alle sole proprie caratteristiche. A certi livelli, devi applicarti in tutto”.

Sulle dichiarazioni di Commisso: “Il presidente lo capisco a metà. Sì, va bene parlare di soldi, ma deve capire che il tifoso ha bisogno di qualche mattata per esaltarsi. Un campione farebbe sempre piacere. Gli investimenti, comunque, vengono fatti, ci mancherebbe. Vedo una squadra che lotta per migliorare al massimo una posizione rispetto all’anno scorso”.