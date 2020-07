Carnasciali: “Iachini ha esperienza ma ora servono i giocatori, sennò può venire anche Guardiola”

L’ex giocatore della Fiorentina, Daniele Carnasciali è intervenuto a TMW Radio parlando della riconferma di Beppe Iachini sulla panchina viola: “Non me l’aspettavo fino a qualche tempo fa ma ultimamente ha ottenuto risultati ottimi e lo spogliatoio ha dimostrato di seguirlo. E’ serio ed è stato opportuno dare continuità“.

E sulle aspettative: “Spero che il tifoso si aspetti i giocatori. Il tecnico fa bene se poi è supportato da un mercato buono. Beppe esperienza ne ha ma ora serve comprare i giocatori per il salto di qualità. Può venire anche Guardiola ma occorrono i giocatori”.

E su quanti giocatori servono per l’Europa: “Ne servono in diversi ruoli perchè c’è bisogno di vari giocatori di buon livello. In ogni reparto occorrono giocatori di peso e allora si ragiona. E’ necessario spendere”.