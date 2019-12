Carnasciali: “Montella gioca senza attaccante semplicemente perché non ce l’ha a disposizione. La squadra è stata costruita male e questi sono i risultati”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a TMW radio: “Montella? Viene sempre criticato ma la verità è che le nozze con i fichi secchi non si fanno. Sta facendo il massimo, ma i giocatori sono questi. Ha giocato sempre senza una punta di peso, semplicemente perché non ce l’ha a disposizione. A peggiorare le cose si è aggiunta la tegola Ribery. Con l’Inter ha fatto un miracolo, ora sarà dura anche con la Roma. Non è stata costruita bene la squadra e i risultati sono questi. Vlahovic? E’ un 2001, non si può dare troppa responsabilità ad un giovane. Se gli butti la croce addosso, rende ancora meno. Meno male che ha trovato il gol, sicuramente gli darà sicurezza. La Fiorentina si deve rendere conto che al momento è lui la punta. Anche l’Inter ha Esposito che è un 2001, ma ha davanti due attaccanti di peso e questo gli permette di giocare meno ma con serenità”.