Carnasciali: “Per fortuna chi sta alle spalle della Fiorentina non sta andando forte. Vlahovic gioca sempre con un po’ di timore”

L’ex calciatore della Fiorentina Daniele Carnasciali a Radio Sportiva ha parlato così della prestazione della Fiorentina contro il Sassuolo: “I viola hanno rischiato meno dietro e ho visto passi in avanti da parte di Bonaventura e Vlahovic. Il problema è che avevamo fatto male prima, speriamo che sia un punto di partenza. Per fortuna chi ci sta alle spalle non sta andando forte, ci sono tutti i presupposti per fare una finale di campionato un po’ più tranquillo. Prandelli ha provato più moduli dal suo arrivo, quando le cose non vanno bene è logico andare per tentativi. La Fiorentina di ieri sera mi è piaciuta, continuerei su questa strada. Vlahovic gioca sempre con un po’ di timore, deve trovare tranquillità”.

