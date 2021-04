Carnasciali: “Va capito come mai la Fiorentina non riesce a trattenere i giocatori forti. Chissà che succederà con Vlahovic”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali commenta al Corriere Fiorentino quella che potrà essere la gara tra i gigliati e la Juventus e si pronuncia a proposito di alcuni giocatori che si sono trasferiti in bianconero: “Può succedere di nuovo, anche il Benevento li ha battuti e la Juventus non è più quella squadra che vinceva un campionato dietro l’altro senza problemi”.

Su Iachini: “Lui è un guerriero, Fiorentina-Juventus l’abbiamo giocata anche insieme: sono certo che avrà preparato tutto al meglio”

Sulla classifica dei viola: “La vittoria del Cagliari contro l’Udinese ha rovinato i piani. Con la Juventus l’obiettivo primario è non perdere”, anche perché al netto delle difficoltà, i bianconeri restano una squadra dai valori assoluti.

Su Federico Chiesa: “Peccato perché era nostro e cresciuto qui. Il problema non è che la Fiorentina non abbia giocatori forti, piuttosto non riesce a trattenerli. È successo con lui, con Bernardeschi e chissà come finirà la vicenda del rinnovo di Vlahovic”.