Carnesecchi, sale la valutazione dell’Atalanta: Lazio in pressing, ma sullo sfondo c’è anche la Juventus

Nei prossimi mesi la Fiorentina dovrà decidere anche a chi affidare la porta nella prossima stagione. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza viola c’è anche quello di Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta in prestito in questa stagione alla Cremonese in Serie B. Oltre al club di Rocco Commisso, sul giocatore c’è anche l’interesse della Lazio che in estate rivoluzionerà il parco degli estremi difensori.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, nell’ultimo periodo la valutazione di Carnesecchi è cresciuta ed è passata dai dieci di dicembre ai quindici attuali. Oltre alla Lazio, anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per il giocatore. L’Atalanta, che in estate ha puntato su Musso investendo venti milioni di euro, è pronta a cedere Carnesecchi. In alternativa, potrebbe cederlo in prestito in Serie A per poi metterlo in competizione con l’argentino nel 2023-24.