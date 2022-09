Carnevali: “Alvarez lo seguivamo da tanto, può darci grandi soddisfazioni. Berardi? Squinzi avrebbe voluto che fosse rimasto”

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intercettato da Tuttomercatoweb che gli ha chiesto un parere su due caldi ex obiettivi della Fiorentina che, chi per un verso, chi per un altro, non sono poi approdati a Firenze. Sentite cosa ha risposto:

“Contro il Torino Alvarez ha fatto un bel gol, ma anche una bella prestazione. Lo seguivamo da tempo: è un calciatore di talento, un giovane che può crescere e darci grandi soddisfazioni. Proprio com’è nella politica sportiva del Sassuolo calcio”.

E su Berardi: “Domenico è la nostra bandiera da anni. È il giocatore che rappresenta la nostra squadra. Il patron Squinzi avrebbe voluto che Berardi diventasse la nostra bandiera e adesso questo suo desiderio si sta esaudendo”.