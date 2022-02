Carnevali: “Berardi deve avere l’ambizione di andare in un top club. Non che la Fiorentina non lo sia, ma non può fare quella valutazione del giocatore”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto su Radio Rai, è tornato sulla trattativa con la Fiorentina per la cessione di Domenico Berardi.

Queste le sue parole: “L’anno scorso il club viola ha fatto una proposta che però noi non abbiamo ritenuto congrua al valore del calciatore. Anche lo stesso giocatore deve avere l’ambizione di trasferirsi in un top club. Non che la Fiorentina non lo sia, ma se vuole fare investimenti di un certo tipo non può fare quella valutazione di Berardi”.

Continua così Carnevali: “Da parte sua può esserci l’ambizione di andare in un grande club. Possiamo aspettarci che da un momento all’altro possa arrivare una richiesta importante, ma deve essere una richiesta importante di un top club. Solo a quel punto ci faremo un ragionamento con lui per decidere la corsa giusta da fare per entrambi”.