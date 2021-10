Carnevali: “Berardi è il miglior giocatore italiano. Vlahovic? Spero resti in Italia, ma…”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervistato da Tuttosport, ha fatto capire chiaramente che se la Fiorentina vorrà tornare su Domenico Berardi dovrà fare uno sforzo economico importante. Questo perché è alta la considerazione che il club neroverde ha di lui. “Abbiamo ceduto giocatori importanti, ma abbiamo sempre Berardi che è il miglior giocatore italiano” queste le sue parole sull’attaccante esterno anche della Nazionale.

Stuzzicato sul futuro di Vlahovic, ha risposto così: “Per il bene del campionato, spero resti in Italia. Ma in questo momento è più facile che un’offerta per un talento del genere arrivi dall’estero”.