Carnevali: “Berardi? Non abbiamo parlato solo con il Milan. C’è tempo, valuteremo strada facendo”

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a DAZN: “Berardi? Per il momento ci teniamo stretti i nostri giocatori. Se c’è stato un sondaggio del Milan? Diciamo che abbiamo parlato di lui, e non soltanto con il Milan ma anche con altre società. È ancora tutto prematuro, c’è tempo, vedremo poi”.

E aggiunge, più in generale: “L’obiettivo del Sassuolo è quello di costruire una squadra competitiva e crescere sempre di più come società. Se non ci sono opportunità importanti, è difficile ipotizzarne una cessione. Valuteremo il futuro strada facendo”.