Carnevali: “Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, presto parleremo di mercato”

Intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Sassuolo-Juventus, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato delle mosse di mercato e del rapporto con i bianconeri.

“Inutile negare che un po’ di richieste sono arrivate per nostri giocatori, ma la nostra volontà è quella di crescere e di non vendere tanti ragazzi, ma cercare di mantenere. E’ un po’ il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Vedremo da qui alla fine della stagione le possibilità migliori per noi e per i ragazzi stessi. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto e avremo modo di parlare di giocatori, se ce n’è qualcuno a cui loro possono essere interessati. Per il momento non abbiamo fatto nulla di tutto questo”.