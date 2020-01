Carnevali: “Era da tempo che Duncan voleva andare alla Fiorentina. Fatto il bene nostro e del giocatore”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport di Alfred Duncan: “Cedere un ragazzo a Gennaio non ci è mai piaciuto, ma dovevamo rispettare la sua volontà. Gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi in un club importante come la Fiorentina, dove lui voleva andare da tempo. Siamo contenti per l’operazione, che ci accontenta dal punto di vista economico e che fa felice il ragazzo”.