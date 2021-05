Carnevali: “Io spero ancora che De Zerbi rimanga con noi, ma gli auguro il meglio ovunque andrà. Montella al Sassuolo? Ottimo allenatore, però…”

A Sky Sport ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, parlando del futuro di De Zerbi e del possibile successore sulla panchina neroverde. Queste le sue parole: “Ancora non è stata presa nessuna decisione definitiva sul futuro di De Zerbi. Io spero che rimanga con noi, c’è un rapporto importante e bello e gli auguro il meglio ovunque andrà, sia in Italia che all’estero”.

E per il futuro della panchina neroverde: “Montella, così come Italiano e Giampaolo, è un ottimo allenatore. Ma al momento non abbiamo contattato nessuno. Dobbiamo finire al meglio questo campionato. Poi in estate ci saranno tanti cambi sulle panchine di Serie A, ora è prematuro parlarne”.