Caro Commisso, anche stavolta non ti resta che la TV

Ancora niente da fare per il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Le norme anti Covid non consentono al numero uno viola di poter tornare in Italia, come vorrebbe. Niente stadio quindi per lui e per vedere la propria squadra in campo non gli resta altro che la TV. Nei programmi iniziali c’era proprio quella di ritornare al Franchi per il match con il Sassuolo: programmi saltati purtroppo, con data del rientro a Firenze ancora da stabilire.

