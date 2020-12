Caro Cutrone, ricercati un’altra collocazione…

Il reparto offensivo della Fiorentina dovrebbe cambiare volto nel prossimo mercato di gennaio. Il club viola cerca un attaccante che possa garantire una buona dose di gol e nel frattempo ha praticamente detto a Patrick Cutrone di cercarsi una nuova collocazione.

Per l’ex Milan, secondo La Nazione, c’è una proposta del Torino, ma il Bologna continua a rimanere in vantaggio su tutti. A proposito sempre del Torino, i granata possono mettere sul mercato Simone Zaza e partecipare così in qualche modo al valzer degli attaccanti dove la Fiorentina sarà comunque parte attivissima.