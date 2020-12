Caro Kouame, è il momento di restituire qualcosa alla Fiorentina

C’è una differenza abissale tra il Kouame del Genoa e il Kouame visto finora a Firenze, sarà anche il contesto sempre difficile vissuto in viola ma fatto sta che l’ivoriano non è ancora tornato ai livelli del pre infortunio al crociato. Anzi, un anno e mezzo fa l’attaccante trafisse proprio la Fiorentina con un gol impressionante per potenza e agilità fisica: era la seconda giornata dello scorso campionato. Poi a novembre, quando era già a quota 5 in classifica marcatori, il problema al ginocchio e il rientro a stagione in corso per il rinvio dovuto al Covid.

Kouame con la Fiorentina ha segnato appena due reti, sbagliandone alcune occasioni importanti e soprattutto non rendendo bene l’idea del suo vero ruolo. Contro il Genoa probabilmente partirà ancora dalla panchina, con la possibilità però di offrire qualcosa a gara in corso: dopo un anno e mezzo è ora di farsi “perdonare” qual gol che condannò la squadra viola.