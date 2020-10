Caro Pradè, avere quattro titolari in difesa è normalità, non un lusso. Martinez Quarta diventa una priorità per la Fiorentina

Oltre a Barreca, il calciatore più vicino alla maglia viola è evidentemente Lucas Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate. Fin qui la Fiorentina ha titubato, pensando forse di avere in Ceccherini un’alternativa all’altezza. E invece, come prevedibile, la ‘singolare’ degenza di Pezzella ha pesato come un macigno: un autogol, un rigore indecoroso procurato e diversi altri errori per un centrale che non può rappresentare la prima opzione in caso di assenza di un titolare. Oltretutto se parliamo di una squadra che gioca con difesa a tre, ecco che avere almeno quattro giocatori di pari livello diventa essenziale, non un lusso. Ecco perché finalmente il club viola ha smosso le acque per convincere il River Plate, aprendo gli occhi su una difesa davvero in affanno ed oggi tutt’altro che “la migliore dopo il lockdown”.

0 0 vote Article Rating