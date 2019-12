Caro Rocco, c’è sempre una prima volta: la Fiorentina ci mette sei mesi a cambiare le abitudini di Commisso

Ci ha messo appena sei mesi la Fiorentina per cambiare il personaggio Rocco Commisso, il CEO che non licenzia(va) mai i propri dipendenti. Succedeva e succede alla Mediacom ma il calcio è un’altra cosa, come hanno avuto modo di capire un po’ tutte le presidenze che si sono affacciate nel mondo del pallone. L’animo di Commisso non è certo quello di Zamparini, Preziosi o Cellino e di questo gliene siamo grati, ma gioco forza ha dovuto spostarsi dalla sua posizione garantista nei confronti del dipendente di turno, Montella nello specifico. Anche per il patron della Fiorentina quindi ci sarà una prima volta, quella dell’esonero dell’allenatore: Rocco è a dir poco infuriato e a livello pubblico non si è espresso. Ma tradurrà i suoi turbamenti nel dare il benservito al tecnico.