Carobbi: “La Fiorentina attuale ha meno certezze dell’anno scorso. Se però il Milan non si presenta in campo con la testa giusta…”

Stefano Carobbi, doppio ex di Fiorentina e Milan, ha espresso al canale ufficiale del club rossonero la sua opinione sulla prossima partita in programma a San Siro questa domenica dove saranno di scena i viola allenati da Vincenzo Italiano: “La Fiorentina ora ha sicuramente meno certezze rispetto all’anno scorso. La scorsa stagione ha fatto un’annata fantastica come d’altronde anche il Milan”.

E afferma: “Se il Milan fa il Milan è difficile per loro, però la squadra viola può creare problemi se non scendi in campo con la testa giusta”.