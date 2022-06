Carobbi: “La Fiorentina deve acquistare un attaccante in grado di far sognare. Biraghi è un calciatore che dà sempre tutto”

L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha analizzato così la stagione viola a TMW: “Cabral? Ci vuole un profilo diverso. Il brasiliano rimane un buon giocatore ma niente più, a noi serve un top player per fare il salto di qualità. Anche Pinamonti non mi dispiace, così come valuterei quel che può esserci nel mercato estero. Bisogna prendere una punta che ci faccia sognare, non dico un Batistuta ma qualcosa di simile

Su Biraghi ha aggiunto: “È un giocatore un po’ atipico, a volte fa delle belle prestazioni mentre altre pecca un po’ in fase difensiva. Sono i famosi fluidificanti che fanno molto in fase di spinta ma peccano un po’ dietro. Comunque è un giocatore che dà sempre tutto, è attaccato ai colori e bisogna anche cercare di aiutarlo”.