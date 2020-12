Carobbi: “Ribery era abituato ad avere dei campioni intorno a lui. Castrovilli? Dopo la partenza di Chiesa ha avuto un’involuzione”

L’ex giocatore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a tuttomercatoweb di Franck Ribery: “Non era abituato a fare campionati di questo genere e con tutto il rispetto per i giocatori di adesso ha sempre avuto altri calciatori intorno. Castrovilli? Fino a poco tempo fa andava forte ma dopo la partenza di Chiesa, e mi dispiace, ha avuto un’involuzione”.

E sul momento della Fiorentina in generale ha aggiunto: “Mi dispiace vederla così in basso in classifica: non è una squadra di alto livello ma neanche da quart’ultimo posto. I ragazzi non sono tranquilli, in particolare i giovani, e si è visto anche col Genoa“.