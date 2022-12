Carpanesi: “Alla Fiorentina manca un regista. Amrabat è un buon cursore, ma non verticalizza e non aiuta gli attaccanti”

L’ex Fiorentina Sergio Carpanesi ha parlato a margine dell’evento “Col viola nel cuore” a Palazzo Vecchio ai media, tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole:

“Ritengo che la Fiorentina abbia fatto errori importanti in questa stagione. Manca assolutamente un tassello a centrocampo, sono tutti giocatori che cercano di inserirsi. Come una squadra avversaria salta il centrocampo viola va in porta. Poi davanti serve qualcuno che faccia gol. Bisogna trovare una punta che abbia il senso del gol quando arrivano le palle in area

C’è stata questa situazione delle tre vittorie con squadre comunque deboli. A Spezia non meritavano di vincere. E’ un campionato strano questo, non mi piace. Amrabat è un cursore che difficilmente verticalizza, lui non lo fa mai. Non è così importante per aiutare gli attaccanti. Il regista vero e proprio non esiste. Ora bisogna scegliere bene”.