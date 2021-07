Carrascal-Fiorentina: un feeling che parte da lontano. Le valutazioni della dirigenza viola

Ormai da mesi il classe ’98 colombiano Jorge Carrascal è un calciatore seguito con attenzione dalla Fiorentina. Il centrocampista offensivo del River Plate è un giocatore molto talentuoso, con un potenziale ancora in gran parte da esprimere. Cresciuto nel vivaio dei Millonarios, nel proprio paese d’origini, Carrascal milita in Argentina da due anni. Il ragazzo è entrato da poco nella scuderia di Alessandro Lucci, noto procuratore in ottimi rapporti con Daniele Pradè, ds gigliato. L’agente gestisce anche il terzino destro in orbita viola, Davide Zappacosta.

Carrascal è stato oggetto di discussione nei giorni scorsi tra la dirigenza viola e Lucci, ed è un elemento gradito. Il costo del suo cartellino si aggira tra i 7 ed i 10 milioni di euro. Un ostacolo per le varie pretendenti al calciatore è lo status di extracomunitario, ma la Fiorentina ha uno slot a disposizione e vuole investire su un profilo giovane e di qualità. Il calciatore di Cartagena, elemento di grande personalità e inventiva, potrebbe giocare sia come mezzala che da esterno offensivo nel 4-3-3 di mister Vincenzo Italiano.

Dopo Nicolas Gonzalez, l’attenzione della Fiorentina sul mercato sudamericano non è destinata a scemare, soprattutto dopo l’innesto di Nicolas Burdisso in veste di direttore tecnico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sia o meno l’intenzione di accelerare verso l’Argentina, direzione sponda biancorossa di Buenos Aires.