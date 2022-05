Casamonti: “Se a Firenze si parla di STADIO da anni la colpa è del sistema burocratico. La cosa migliore è costruire impianti nuovi”

Intervistato da TMW l’architetto Marco Casamonti, che ha progettato il Viola Park della Fiorentina, ha parlato della situazione degli stadi in Italia: “Il primo aspetto da considerare è quello delle proprietà, moltissimi stadi sono dei comuni e non delle società. C’è difficoltà a investire sui nuovi impianti, perché esiste una dicotomia tra la proprietà dello stadio e chi ha la forza di investire”.

E poi ha aggiunto: “Un altro problema è cosa fare degli stadi vecchi. Secondo me la cosa migliore è costruire impianti nuovi nelle zone dove già esistono, così da non sprecare suolo come hanno fatto Torino e Udinese. Quanto alla burocrazia, ci vorrebbe una legge apposita. A Firenze ad esempio sono quindici anni che si parla del nuovo stadio, per colpa di un apparato burocratico troppo complesso. Il rapporto tra pubblico e privato non è fluido, non c’è l’abitudine di lavorare insieme”.