Casamonti: “Vi racconto il Viola Park. La parola giusta è unione”

Marco Casamonti, l’architetto autore del progetto del Viola Park della Fiorentina, ha parlato del centro sportivo viola a Il Sole 24 Ore.

Queste le sue parole: “L’opera prevede edifici bassi e orizzontali, sia per il rispetto dell’ambiente sia perché è così che ha voluto anche la proprietà. E noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, con il Viola Park abbiamo voluto coniugare due aspetti: quello ambientale per cui usiamo meno cemento possibile, e quello sociale, un aspetto fortemente voluto dalla famiglia Commisso. Questo è il primo centro in Italia dove ci sono tutte le generazioni, dai giovanissimi alla prima squadra, e tutti i generi visto che ospiteremo anche la squadra femminile. Unione è la parola giusta”.