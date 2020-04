DIRETTA VIDEO: CasaViola, nuova puntata. Si parla del mercato della Fiorentina, della ripresa del campionato e di molto altro. Collegamenti importanti in programma

Nuova puntata questa sera per CasaViola, la trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina che va in onda in diretta contemporanea su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli e nel corso del programma che avrà inizio alle 21.20 circa ci saranno vari collegamenti: Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l’ex portiere viola, Emiliano Viviano, Malu Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di mercato e il direttore di Fiorentinanews.com, Stefano Del Corona. Tanti i temi che verranno toccati: dalla ripresa del campionato, al calciomercato viola e molto altro ancora.