CasaViola: Questa sera nuova puntata, Papa Waigo pronto a dare spettacolo e tanti ospiti d’eccezione. Si parla di mercato e delle prospettive della Fiorentina

Questa sera alle ore 21.20 circa, andrà in onda su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, una nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina. Si parlerà di tanti argomenti come la ripresa del campionato di Serie A, ma anche il mercato e le prospettive del club viola. Conduce in studio Lucia Petraroli, con la presenza del giornalista Michel Isler e dell’intermediario di mercato, Michele Fratini. Previsti tanti collegamenti a cominciare dal presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, il direttore sportivo Giorgio Perinetti, l’ex giocatore della Fiorentina, Papa Waigo, e il nostro direttore Stefano Del Corona.