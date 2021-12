Caserta: “Non volevo far giocare Lapadula. La Fiorentina sa cosa vuole e mi ha impressionato. Per noi era importante la prestazione”

L’allenatore del Benevento Fabio Caserta ha parlato in sala stampa all’Artemio Franchi dopo la partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Sì, un po’ di rammarico c’è. Sono rammaricato solo per il risultato finale. La squadra ha cercato di andare ai supplementari, l’importante era la prestazione. Non volevo fare giocare Lapadula. Non stava benissimo e Moncini per noi è un giocatore molto importante. Preferivo fare giocare lui”

E sulla squadra di Italiano: “La Fiorentina è una squadra che sa cosa vuole e ama comandare il gioco. Lo sta dimostrando anche in Serie A. Tutti sanno cosa fare e questo mi ha impressionato molto”