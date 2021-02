Casini: “A Bagno a Ripoli abbiamo dato risposte ma serve anche uno stadio nuovo. Giani-Nardella assenti? La Fiorentina voleva organizzare in grande”

A Italia 7 è tornato a parlare il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, in relazione al Viola Park che sta sorgendo nel suo comune: “Si tratta di un lavoro importante perché in tempi rapidi siamo stati in grado di dare risposta alle istanze di una società privata che darà lustro e nome al nostro territorio. Dall’altra parte c’è bisogno di uno stadio moderno: la Fiorentina lo vuol fare e i tifosi sono al suo fianco. Giani e Nardella assenti alla presentazione? L’organizzazione è avvenuta in pochissimi giorni, il presidente Commisso doveva ripartire ma poi sono arrivati i permessi per l’apertura dei cantieri e lui non ci ha pensato due minuti. So che Nardella era a Roma, poi c’è stata l’apertura a non più di trenta persone a causa del Covid: so che la Fiorentina voleva fare un evento molto più grande. Sugli inviti non ha organizzato il Comune, altro non so dirvi”.

