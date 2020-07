Casini a FN: “Slittamento nei tempi, ma c’è la volontà di tutti di portare a termine il Centro Sportivo. Un progetto importantissimo per tutta l’area fiorentina e la Soprintendenza…”

E’ una battuta d’arresto inattesa quella al nuovo centro sportivo della Fiorentina, ma che non scoraggia di certo il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, anzi. Interpellato da Fiorentinanews.com, Casini ha detto: “Sono molto fiducioso, nonostante questo piccolo slittamento dei tempi, perché non è uno stop definitivo, anzi da parte di tutti c’è la volontà di portare a termine il progetto, la stessa Soprintendenza lo ha ribadito espressamente. Certamente, ieri poteva essere una giornata storica, con la chiusura della Conferenza dei servizi. Eravamo pronti anche a portare gli atti in Consiglio comunale a Ferragosto. Purtroppo così non è stato, ma in un iter urbanistico importante come questo può accadere che vengano chiesti approfondimenti. Con la Soprintendenza stiamo lavorando fin dal settembre scorso e coerentemente andremo avanti con lo stesso dialogo e collaborazione. Apriremo dei tavoli tecnici e sarà l’occasione per migliorare ancora il progetto, che già pone grande attenzione al tema della sostenibilità e alle tematiche paesaggistiche e ambientali. Abbiamo a che fare con ottimi professionisti e da parte nostra cercheremo di essere il più rapidi possibili per chiudere il procedimento urbanistico. Stiamo parlando di un progetto importantissimo per tutta l’area fiorentina, non solo per Bagno a Ripoli”.

