Casini a FN: “Viola Park ormai è una realtà. Allestiremo parcheggi provvisori in attesa dello scambiatore. Ad inizio primavera i primi interventi”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha creduto fin da subito che il Viola Park potesse prendere vita nel territorio da lui amministrato. E ora siamo veramente vicini al completamento dell’opera.

“Tra pochi mesi il Viola Park sarà una realtà – ha detto Casini a Fiorentinanews.com – e noi stiamo lavorando alla logistica affinché i tifosi viola e chi vorrà visitare il centro, possa parcheggiare senza problemi ed anche arrivarci con il mezzo pubblico”.

I parcheggi sono fondamentali per dare vita al Viola Park e per permettere l’arrivo dei tifosi all’interno dell’impianto: “Stiamo valutando aree di proprietà comunale, come quella di via Granacci, dove la tramvia avrà il capolinea, in cui allestire parcheggi provvisori in attesa che sia ultimato lo scambiatore. Il Comune di Firenze ha stralciato il progetto del parcheggio da quello della tramvia in modo che si possa operare direttamente noi come Comune di Bagno a Ripoli, ma occorre attendere il via libera dal ministero. Contiamo di avviare i primi interventi tra febbraio e marzo”.