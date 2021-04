Casini: “Abbiamo la data finale dei lavori del Viola Park. Il ricorso di Italia Nostra? Vedremo come andrà. La prossima campagna acquisti…”

A Radio Toscana ha parlato il primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Casini, intervenendo sui lavori del Viola Park e della Fiorentina. Queste le sue parole: “Possiamo rassicurare Commisso sull’avanzamento dei lavori del nuovo Centro Sportivo. Vedremo come andrà poi il ricorso di Italia Nostra, ma quando Rocco arriverà qua sono sicuro che penserà al suo investimento fatto qui a Bagno a Ripoli. L’obiettivo della società è terminarlo in 18 mesi: lavori conclusi a agosto 2022, pronto per la stagione 2022-23″

E sul futuro della Fiorentina: “So per certo che la prossima campagna acquisti sarà importante. Ho parlato con il presidente e c’è innanzitutto la volontà di blindare alcuni giocatori come Vlahovic e altri. C’è la volontà di fare qualcosa di grande”