Casini: “Argentini via per l’ultima giornata? Non è un tema che ci riguarda”

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha parlato dei vari temi di attualità a margine del Social Football Summit, in corso allo Stadio Olimpico di Roma: “Come Lega noi ci aspettiamo che il governo, come in parte ha già fatto il precedente, riconosca l’importanza del calcio professionistico a tutti i livelli e non solo della Serie A, ma anche come strumento di crescita del paese. Il calcio muove risorse in 10-12 settori, c’è un indotto estremamente importante e le norme che si possono introdurre ci sono, speriamo di poter lavorare proficuamente col nuovo governo”.

Poi su una possibile assenza degli argentini all’ultima giornata prima della sosta ha aggiunto: “E’ un tema che riguarda solo alcune squadre, non è un tema di Serie A per il momento”.